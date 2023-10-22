İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2023 Pazar / 8 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Burdur'da uygulama noktasından kaçan sürücü 2'si polis 4 kişiye çarptı
Güncel

Burdur'da uygulama noktasından kaçan sürücü 2'si polis 4 kişiye çarptı

Burdur'un Bucak ilçesinde bekçilerin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ihbar üzerine uygulama noktasında kendisini durdurmaya çalışan polislerden kaçmaya çalışırken 2' si polis 4 kişiye çarptı.

22 Ekim 2023 Pazar 01:25 - Güncelleme:
Burdur'da uygulama noktasından kaçan sürücü 2'si polis 4 kişiye çarptı
ABONE OL

Olay saat 22.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Cami Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bekçilerin durumundan şüphelendiği Yurus Emre K. idaresindeki 34 EZT 656 plakalı otomobil bekçilerin "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bekçilerin plakayı bildirmesi üzerine Türkerler Caddesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri aracı durdurmaya çalıştığı esnada "Dur" ihtarına uymayan otomobil, kaçmaya çalışırken 2 polis memuruna ve 2 vatandaşa çarpıp bölgeden kaçtı. Aracın çarptığı polis ve vatandaşlar yaralandı. Uygulama noktasındaki diğer polislerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı polis memurları Hasan D. ve Ali Osman S. ve vatandaşlar Mustafa E. ve Mevlüt K.isimli üniversite öğrencisi ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 kişiye çarparak kaçan Yunus Emre K. yapılan çalışmalar sonucunda Karaseki mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan polis memuru Hasan D.'nin kolunda ve ayağında kırık olduğu, Ali Osman S.'nin ise ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.