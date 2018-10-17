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Bursa Büyükşehir Meclis Üyeleri, oturum ücretlerini hazineye bağışladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, ortak bir kararla oturum ücretlerini hazineye bağışladı.

  • İHA
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Bursa Büyükşehir Meclisinin 101 üyesi, ortak bir karar alarak 18 bin 526.83 TL'lik oturum ücretlerini hazineye bağışladı. Kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, MHP Gurup Başkan Vekili İlhan Bilgili, sosyal medya hesabından duyurdu.
 
Bilgili, paylaşımında "Bursa Büyükşehir Belediye meclisinin bütün üyeleri olarak oturum ücretlerini almayarak 18 bin 526.83 TL hazineye bağış yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" dedi.
 
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisin de AK Parti'den 16'sı belediye başkanı 71 üye, CHP'den 2'si belediye başkanı 13 üye, MHP'den 8 üye, İYİ Parti'den 6 üye, DP'den 1, Bağımsız 2 olmak üzere toplam 101 üye  bulunuyor.

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