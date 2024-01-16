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  • Bursa Deniz Otobüsleri seferlerini kuvvetli rüzgar sebebiyle iptal etti
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Bursa Deniz Otobüsleri seferlerini kuvvetli rüzgar sebebiyle iptal etti

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 7'si kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

AA16 Ocak 2024 Salı 10:24 - Güncelleme:
Bursa Deniz Otobüsleri seferlerini kuvvetli rüzgar sebebiyle iptal etti
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Bursa Deniz Otobüslerinden (BUDO) yapılan duyuruya göre, saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de gerçekleştirilemedi.

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