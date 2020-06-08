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Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

Bursa merkezli 16 ilde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 6'sı muvazzaf asker 42 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

DHA08 Haziran 2020 Pazartesi 10:02 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 10:11
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BURSA merkezli 16 ilde FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yapılan operasyonda, 6’sı muvazzaf asker, 4’ü mahrem imam ve 1'i de emekli asker olmak üzere 42 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensuplarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Bursa merkezli 16 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 7 kapatılan askeri okul öğrencisi, 4 mahrem imam, 7 örgüt üyesi ile birlikte 17 Bylock kullanan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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