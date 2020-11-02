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Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Bursa merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si mahrem imamı olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı.

IHA02 Kasım 2020 Pazartesi 09:36 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 09:40
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı içerisine yerleştirilmiş örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında terör örgütü mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin ifadeler bulunan ve Bursa’da ankesör/büfe telefonlarından mahrem imamlarınca periyodik olarak arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

14 şüphelinin yakalanması için bugün Bursa merkezli, Ankara, İstanbul ve Osmaniye toplam 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; 2 mahrem imamı, 1 açıkta astsubay, 1 emekli astsubay, 8 kapatılan askeri okul öğrencisi, 1 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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