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Bursa merkezli 'Mahzen-32' operasyonu: 27 şüpheli tutuklandı

Bursa merkezli 7 ilde suç örgütüne yönelik 'Mahzen-32' operasyonunda adliyeye sevk edilen 27 şüpheli tutuklandı.

AA30 Nisan 2024 Salı 01:45 - Güncelleme:
Bursa merkezli 'Mahzen-32' operasyonu: 27 şüpheli tutuklandı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Bursa, İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yalova ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlar kapsamında, Bursa merkez ve İnegöl'de vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak vatandaşlardan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıkları, silahlı saldırı düzenledikleri, yağma suçuna karıştıkları iddia edilen şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Çökertilen suç örgütünün elebaşı Hakkı Saral'ın da aralarında yer aldığı 26 zanlı, "nitelikli yağma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma" suçundan, 1 şüpheli ise "kasten öldürmeye teşebbüs ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bursa merkezli 7 ilde 26 Nisan'da gerçekleştirilen "Mahzen-32" operasyonunda suç örgütü üyesi 24 şüpheli gözaltına alınmış daha sonra yapılan çalışmalarda firari 3 kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 27'ye yükselmişti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 44 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda16 tabanca, toplam değeri 56 milyon 434 bin lira olan 53 çek ve senet, 1272 farklı çaplarda fişek, 430 bin 400 lira, 123 bin 800 dolar, 20 bin 800 avro ve 2 adet lüks araç ele geçirilmişti.

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