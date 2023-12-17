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Bursa Yıldırım'da eşini öldüren şüpheli yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, eşini bıçakla öldüren şüpheli polis tarafından yakalandı.

AA17 Aralık 2023 Pazar 16:21 - Güncelleme:
Bursa Yıldırım'da eşini öldüren şüpheli yakalandı
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Değirmenönü Mahallesi 1. Oylat Sokak'taki bir apartmanda, M.A.A. (34), eşi B.A'yı (32) bıçakladı.

Çocukların çığlıklarını duyan komşuların bildirilmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları kadını Kestel Devlet Hastanesine kaldırdı. B.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.A.A. polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesiyle, saklandığı bir iş yerinde yakalandı.

Yaşamını yitiren 4 çocuk annesi B.A'nın, daha önce eşi için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve sürenin bu ay sona erdiği öğrenildi.

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