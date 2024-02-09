Bursa'da aile katliamı! Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Bursa'da Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokak'taki bir evde şüpheli Abdülsamet Yayaşit (29), babası Seyithan Yayaşit (64) ile tartışmaya başlamıştı.



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Abdülsamet Yayaşit, önce babasını, ardından da araya girmek isteyen annesi Zozan Yayaşit'i (55) ve erkek kardeşi Mücahit Yayaşit'i (25) tüfekle vurarak öldürmüştü.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zanlı, olay yerinde yakalanırken, 7 yaşındaki çocuğu ise güvence altına alınmıştı.

Abdülsamet Yayaşit, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülmüştü.

Zanlının daha önce "yaralama suçu"ndan kaydının bulunduğu, bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu, eşinden boşandığı ve 7 yaşındaki çocuğunun ailesinin yanında kaldığı belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Zaim Akınoğlu ise çalışmaları olay yerinde yakından takip etti. Savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ailenin yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi.



Gözyaşları arasında toprağa verildiler

Emniyetteki işlemlerinin ardından Abdulsamet Yayaşit adliyeye sevk edildi.

Katledilen aile üyeleri, cenaze namazı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde Hasköy Mezarlığı'nda defnedildi.

TUTUKLANDI

Bursa'da anne, baba ve kardeşini öldüren şahıs, adliyeye sevk edildi.



Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

