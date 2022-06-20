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Bursa'da beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Erol Yılmaz'ın (51) kontrolünden çıkan beton mikseri, karşı şeride geçerek Mehmet Ali Korkmaz'ın (42) kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada mikser sürücüsü Yılmaz ile otomobil sürücüsü Korkmaz, oğulları Mustafa Efe (9), Semih (13) hayatını kaybetti, kızı Elif Hüma (4) ve eşi Fatma Korkmaz yaralandı. Yaralı Elif Hüma'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

DHA20 Haziran 2022 Pazartesi 14:32 - Güncelleme:
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Üniversite Kavşağı yakınında meydana geldi. Erol Yılmaz yönetimindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrilip, karşı şeride geçti. Beton mikseri, karşı şeritte Mehmet Ali Korkmaz'ın kullandığı seyir halindeki 16 APK 709 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Korkmaz ile oğlu Mustafa Efe Korkmaz sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Ali Korkmaz ile oğlu Mustafa Efe Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

DİĞER OĞLU DA HASTANEDE ÖLDÜ

Kazada sürücü Korkmaz'ın diğer oğlu Semih, kızı Elif Hüma, eşi Fatma Korkmaz ile Erol Yılmaz yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Semih Korkmaz ile Erol Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre Erol Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Krizin kaza öncesi ya da sonrası olduğuna dair rapor, otopsiyle netleşecek. Öte yandan Elif Hüma'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Fatma Korkmaz'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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