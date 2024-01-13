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Güncel

Bursa'da bir babaanne torununu belediye otobüsünde unuttu

Bursa'da 6 yaşındaki torununu belediye otobüsünde unutan babaannenin o anları araç kamerasına yansırken otobüsten inen babaanneye torununun el salladığı görüldü.

IHA13 Ocak 2024 Cumartesi 13:05 - Güncelleme:
Bursa'da bir babaanne torununu belediye otobüsünde unuttu
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Olay, geçtiğimiz 11 Ocak günü saat 13.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Efe K., babaannesiyle birlikte Mevlana - Yiğitler Mahallesi hattında çalışan D2/A numaralı belediye otobüsüne bindi. Ardından ise Yavuzselim Mahallesi'nde durak inen babaanne torunu Umut Efe K.'yı otobüste unuttuğunu fark etti.

OTOBÜSÜN PEŞİNDEN KOŞUP SESİNİ DUYURAMADI

Babaanne torununu unutmasını fark etmesiyle birlikte otobüsün peşinden koşarak sesinin sürücüye duyurmaya çalıştı ancak başaramadı. Babaanne çaresiz bir şekilde Yavuzselim Polis Merkezi'ne giderek müracaatta bulundu. Çocuğun otobüste unutulduğu ise yolcular ve şoför tarafından fark edilince durum polise bildirildi. Otobüs hareket müdürlüğüne götürülen 6 yaşındaki Umut Efe K.'ya meyve suyu ve tost ikram edilirken çevredekilerin tüm ısrarlarına rağmen ismini söylemeyen çocuğun kimliği polis merkezine yapılan müracaat sonrası tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekibi çocuğu alarak polis merkezine daha sonra ise Mevlana Mahallesi'nde olan ailesinin yanına götürerek teslim etti.

BABAANNESİ OTOBÜSTEN İNERKEN KÜÇÜK ÇOCUK EL SALLADI

6 yaşındaki Umut Efe K.'nın unutulduğu ve daha sonraki yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde babaannenin koltuğundan kalkarak otobüsten inerken torunun peşinde gitmeyerek koltuğu tekrar oturduğu ve babaannesine el salladığı görüldü.

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