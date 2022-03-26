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Güncel

Bursa'da dehşet! Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde karısını bıçakla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.

AA26 Mart 2022 Cumartesi 15:19 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 15:19
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Alınan bilgiye göre, Runguçpaşa Mahallesi Yüksel Arda Sokak'taki evlerinde emekli öğretmen Yusuf (70) ile eşi Aynur Karayün (62), henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında eşini defalarca bıçaklayan Yusuf Karayün, aynı bıçakla intihara kalkıştı.

Yusuf Karayün'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aynur Karayün'ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Kadının cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Yusuf Karayün, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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