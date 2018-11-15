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Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Y.H, F.D, M.A.H, E.K.T, Ç.Ö, Y.Ö, H,İ.A. ve S.K'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

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Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucuları saklamak için özel olarak tasarlanan bir yelek, 250 gram metamfetamin, 190 gram esrar, bir miktar kokain ve sentetik kannabinoid ile bir tabanca ve 2 tüfek ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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