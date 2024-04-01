Bursa'da feci kaza: Anne öldü, iki çocuğu yaralandı

Fevzi Çakmak Caddesi'nde Recep Ö. idaresindeki 16 AZV 313 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tuğba Çival (38) ile kızları Rabia (14) ve Merve Çival'e (7) çarptı.

Anne ile çocukları çarpmanın etkisiyle savrulup yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anne Tuğba Çival, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti, küçük kızı Merve Çival'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü Recep Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, anne ile iki kızının yaya geçidinden geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu savrularak yaralandığı anlar yer aldı.