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Bursa'da hafriyat kazısı sırasında yol çöktü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapımına başlanılan bir inşaatın harfiyat kazısı sırasında yolda göçük meydana geldi. Trafiğe kapatılan yolda bakım-onarım çalışması başlatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

DHA7 Şubat 2024 Çarşamba 03:19 - Güncelleme:
Bursa'da hafriyat kazısı sırasında yol çöktü
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Olay, saat 22.00 sıralarında Konak Mahallesi Bilginler Caddesi Beşevler kavşağı üzerinde meydana geldi.

İzmir Yolu'na bağlantısının sağlandığı bölümde yol kenarında bir inşaat firması tarafından iş makineleriyle yapılan hafriyat kazısı sırasında cadde üzerinde göçük meydana geldi.

Çöken yol inşaat alanına düşerken, zabıta ekipleri çökmenin meydana geldiği kavşağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından trafiğe kapanan yolda bakım onarım çalışmalarına başlanırken, trafiğin akışı alternatif güzergahlardan sağlandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 'Bursa'nın Nilüfer ilçesi sınırlarındaki Bilginler Caddesi'nin FSM Köprüsü yanından İzmir Yolu'na bağlantısının sağlandığı bölümde devam eden bir inşaat firmasının hafriyat kazısı sırasında cadde üzerinde göçük meydana gelmesi nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştır.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından trafiğe kapanan yolda bakım onarım çalışmalarına hemen başlanırken, sürücülerimizin bir sorun yaşamaması için bölgeye ulaşımı alternatif güzergahlardan yapmaları gerekmektedir.' denildi.

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