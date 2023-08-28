İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,4549
  • EURO
    28,747
  • ALTIN
    1631.92
  • BIST100
    7941.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa'da inşaatta ölü bulunan kız çocuğuyla ilgili davaya bakanlık da müdahil oldu
Güncel

Bursa'da inşaatta ölü bulunan kız çocuğuyla ilgili davaya bakanlık da müdahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa'da 17 yaşındaki kız çocuğunun inşaatta ölü bulunmasına ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını ve suçluların en ağır cezayı alması için bakanlığın davaya müdahil olacağını bildirdi.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 20:08 - Güncelleme:
Bursa'da inşaatta ölü bulunan kız çocuğuyla ilgili davaya bakanlık da müdahil oldu
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "17 yaşındaki kız çocuğu inşaatta ölü bulundu" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu bildirildi.

Haberlere konu olan kız çocuğu Y.C.İ'nin 26 Ekim 2021'den itibaren bakanlığa ait kuruluşta koruma ve bakım altında tutulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"23 Ağustos tarihinde kuruluşumuzdan izinli olarak ayrılan Y.C.İ. izin süresi bitiminde kuruluşa dönmemiş, bunun üzerine kuruluş görevlilerimiz ivedilikle kolluk kuvvetlerine kayıp bildiriminde bulunmuştur. Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden personellerimiz vefat eden kişinin Y.C.İ. olduğunu doğrulamıştır. Olayla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmış, adli süreç devam etmektedir. Bakanlık olarak suçluların en ağır cezayı alması için davaya müdahil olup hukuki sürecin yakından takipçisi olacağız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.