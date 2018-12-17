Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Bursa'nın Keles ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
- AA
Keles ilçesine bağlı Gemiç Mahallesi Kayabaşı Sırtı mevkisinde kaçak kazı yapılacağı ihbarını alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Keles İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Jandarma ekipleri, söz konusu bölgede M.A, U.T, A.D, M.Ö. ve S.Y'yi muhtelif kazı malzemeleriyle birlikte kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında ele geçirilen jeneratör, kırıcı ve delici aletlerle kazma ve küreklere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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