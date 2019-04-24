Bursa'da kahreden görüntü... 1 yaşındaki çocuğun feci ölümü güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T., aracıyla geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada orada oyun oynayan 1 yaşındaki yeğeni Elif T., aracın altında kaldı. Çığlıklar üzerine amca aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Küçük çocuğun ölümü aileyi yasa boğdu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Amca M.T.'nin aracını park edeceği sırada, yeğeni Elif T.'nin koşarak aracın arkasına geldiği ve o sırada geri manevra yapan amcanın küçük Elif'i görmeyerek ezdiği görülüyor.