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Bursa'da karbonmonoksit faciası: 2 ölü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çift yaşamını yitirdi.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
Bursa'da karbonmonoksit faciası: 2 ölü
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Yolçatı Mahallesi Menekşe Sokağı'nda yaşayan İsmail (66) ve Nermin Danacı (65) çiftinden haber alamayan oğulları eve geldi.

Kapıyı kırıp içeri girince anne ve babasının hareketsiz yattığını gören çiftin oğlu, 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İsmail ve Nermin Danacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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