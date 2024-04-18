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Bursa'da mağarada define faciası: 1 kişi öldü, mahsur kalanlar var

Bursa'nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi'nde kaçak kazı yapan definecilerden birisi göçük sonucu hayatını kaybetti, mahsur kalan 2 kişiye ulaşma çalışması sürüyor. Jandarma bölgede geniş çaplı çalışma ve araştırma başlatırken, AFAD ve JAK ekipleri de bölgeye sevk edildi.

IHA18 Nisan 2024 Perşembe 09:51 - Güncelleme:
Bursa'da mağarada define faciası: 1 kişi öldü, mahsur kalanlar var
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Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere Mevkii'nde 3 arkadaşın bir mağarada kaçak kazı yaptığı sırada kayalar devrildi.

Uzun süredir mağaranın definecilerin hedefinde olduğu ve dönem dönem kazılar yapıldığı iddia edildi. Yaklaşık 5 metrelik mağara içerisinde bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, içeride iki kişinin daha olduğu bildirildi

İtfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri içeride kalanlar için kurtarma çalışması başlattı.

Mağara girişinde bir kişinin cansız bedeni kameraya yansırken, yanı başında bulunan hortum da dikkat çekti.

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