Bursa'da Mevlit Kandili'nde sema ilgi gördü
Bursa'da yaklaşık 400 yıllık tarihe sahip Karabaş-i Veli Tekkesi'nde yapılan sema gösterisini çok sayıda kişi izledi.
- AA
Bursa'da, Mevlit Kandili dolayısıyla yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Karabaş-i Veli Tekkesi'nde yapılan sema gösterisi ilgi gördü.
Vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili için merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki tekkeye akın etti.
Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ'ın sohbetiyle başlayan programı takip etmek isteyen bazı vatandaşlar, tekkeye sığmayınca etkinliği bahçedeki sinevizyondan izledi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptıkları gösteriler beğeniyle izlendi.
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