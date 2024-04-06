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Bursa'da otomobil tarlaya devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 21:59 - Güncelleme:
Bursa'da otomobil tarlaya devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
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Ramazan Kaplan (37) idaresindeki 16 AYH 482 plakalı otomobil, Bursa-Harmancık kara yolunun 62. kilometresi, kırsal Eskidanişment Mahallesi Korucak mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Sürücü Kaplan, araçta bulunan akrabaları Melek (35), Mehmet (36) ve Orhan Salı (56) ile Hidayet Aydın (54) yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, otomobilden çıkarılarak Orhaneli Devlet Hastanesi ve Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kaplan ile Melek Salı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobildeki kişilerin, Büyükorhan ilçesi kırsal Karalar Mahallesi'ndeki cenaze törenine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

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