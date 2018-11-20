Bursa'da sahte ilaç operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2 ayrı adreste uyarıcı nitelikte ilaç saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin adreslerdeki aramasında, 865 bin uyarıcı nitelikli ilaç ile ambalajlar ve hassas terazi ele geçirildi.