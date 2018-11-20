Bursa'da sahte ilaç operasyonu
Bursa'da düzenlenen 2 operasyonda, uyarıcı nitelikte 865 bin sahte ilaç ele geçirildi.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2 ayrı adreste uyarıcı nitelikte ilaç saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin adreslerdeki aramasında, 865 bin uyarıcı nitelikli ilaç ile ambalajlar ve hassas terazi ele geçirildi.
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