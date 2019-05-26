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Bursa'da sepetli vincin devrilmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

Bursa'da bir otelin camlarını silen 2 işçinin, bindikleri sepetli vincin devrilmesi sonucu öldüğü kazada vinç operatörü gözaltına alındı.

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Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'nin (BUTTİM) karşısındaki bir otelin camlarını silen Soner Oğuz (42) ve Adil Demir'in (52) bindiği sepetli vinç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaklaşık 30 metreden düşen 2 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Oğuz ve Demir'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında vinç operatörü Ali A, "tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet verme" suçundan gözaltına alındı.

Ali A'nın, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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