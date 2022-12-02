Bursa'da iki yaşındaki tek motorlu uçağın düşmeden önce yolcu Burcu Sağlam tarafından kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüleri ortaya çıktı.

Hava taşıtı, saat 15.01 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşmüş, olayda işadamı pilot Hakan Köksal (54) ve yanındaki güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti. Uçak düşmeden önce Burcu Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüsü ortaya çıktı.

BURSA VALİLİĞİNDEN OSMANGAZİ'DE DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA:

Bursa Valiliğince, Osmangazi ilçesinde düşen uçağın kendi kategorisine uygun olarak özel uçuş izniyle uçuşlarını gerçekleştirdiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bristell B23LE tipi çok hafif hava aracının (ultralight), Sakarya Pamukova mevkisinden kalkışından sonra saat 15.55 sularında Osmangazi Ovaakça bölgesine düştüğü hatırlatıldı.

Yaşamını yitiren iki kişiden biri olan pilotun, çok hafif hava aracı pilot lisansı (UPL) sahibi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TC-UHY tescil işaretli hava aracı ile genel havacılık maksatlı gerçekleştirilen uçuşta kaza meydana gelmiştir. Hava aracı Asya ASC Genel Havacılık İşletmesi altında olup, söz konusu şirket Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından TR-GH-108 no'lu işletme ruhsatı ile genel havacılık işletmeciliği yapmak üzere yetkilendirilmiştir. TC-UHY tescil işaretli hava aracı kendi kategorisine uygun olarak 22 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olan özel uçuş izni ile uçuşlarını gerçekleştirmekteydi."

Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali yakınındaki araziye düşen uçağın pilotu Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti.

DÜŞEN UÇAĞIN BURSA'DAN KALKIŞ YAPTIĞI ANLAR KAMERADA

Bursa'da Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin arazisindeki ormana düşen TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçağın, Bursa Yunuseli Havalimanı'ndan kalkış yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saat 13.15'te motor kontrolü yapılan uçağın, saat 13.30'da pist başı yaparak Sakarya'nın Pamukova ilçesine gitmek üzere kalkış yaptığı belirtildi.