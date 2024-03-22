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  • Bursa'da tır ile midibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Bursa'da tır ile midibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bursa'nın İznik ilçesinde bir tır ile işçileri taşıyan servis midibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

AA22 Mart 2024 Cuma 12:58 - Güncelleme:
Bursa'da tır ile midibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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İznik-Orhangazi kara yolunda seyreden Fatih K. idaresindeki 06 CKC 118 plakalı tır, Boyalıca Mahallesi yakınında karşı yönden gelen İbrahim C'nin kullandığı 77 ABY 036 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler Fatih K. ve İbrahim C. ile midibüsteki işçilerden Burak P, Muhammet Y, Murat G, Medine A, Bahadır B. ve Sebahat B. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tırda bulunan kameranın kayıtlarında, otobüsün şerit değiştirdiği sırada kazanın yaşandığı görülüyor.

Kazaya karışan tırda, olay sırasında "Bu Akşam Ölürüm" şarkısının çalması dikkati çekti.

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