11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2106
  • 5,9404
  • 220.051
  • 102.448
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da toplum destekli polisler, vatandaşlara sahte para ve çanta taşıma hakkında bilgi verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde toplum destekli polisler, vatandaşlara sahte para ve çanta taşıma hakkında bilgi verdi. Uygulama kapsamında polis ekiplerinin pazar arabasından çantasını aldıkları kadınlar, olayın farkına bile varmadılar. Ekipler, çantaları alınan ve durumu fark etmeyen vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda bilgi verdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"En iyi eğitim pratik eğitimdir" sözünden yola çıkan ekipler vatandaşlar için pazar yerinde adeta tatbikat yaptı. 
Sahte para ile ilgili esnaflara uyarılarda bulunan ve para üzerinde esnaflara bilgiler veren toplum destek polisleri sonrasında pazarda çantalarını yanlış taşıyan kadınları da eğitime aldı.
 
Uygulama kapsamında polis ekiplerince çantaları alınan ve durumu fark etmeyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. 
 
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Toplum Destek Polisi Ahmet Talak, "Sahte para ve çanta ile ilgili uyarılarda bulunuyoruz. İnsanların çantalarını ön tarafa almaları lazım. Arkada kalınca kötü niyetli suç elemanları çantaları alıyor ve çanta hırsızlığı olabiliyor" dedi. 
 
En çok rastlanılan olaylarla ilgili bilgi veren Talak, "En çok çanta hırsızlığı ve sahte para. Sahte para ile ilgili bilgiler verdik" dedi. 

ABD´den terör örgütü YPG´ye sevkiyat

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'nün hücre evlerine baskın: Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'nün hücre evlerine baskın: Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon başladı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Dev operasyon başladı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

"Sebze fiyatlarına ayar çekeceğiz"

'Sebze fiyatlarına ayar çekeceğiz'

AB Katar'la anlaştı: Bir ilk oldu

AB Katar'la anlaştı: Bir ilk oldu

'Fırtına obüsleri' Katar yolunda

'Fırtına obüsleri' Katar yolunda

Fırsatçılar vatandaşa satmıyor: Bulgaristan'a gönderiyor

Fırsatçılar vatandaşa satmıyor: Bulgaristan'a gönderiyor

Resmi Gazete'de yayımlandı: 9 bin 500 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 9 bin 500 personel alınacak

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstihdam sorununu çözüyoruz

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstihdam sorununu çözüyoruz
 

POPÜLER HABERLER

Dünyanın manyetik kutbu değişti

Dünyanın manyetik kutbu değişti

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişimi

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişimi

BAE'de 'dinlerarası diyalog' öpücüğü

BAE'de 'dinlerarası diyalog' öpücüğü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA