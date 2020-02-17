Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

IHA 17 Şubat 2020 Pazartesi14:38 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 14:38

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon sonucu 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 160 gram kokain, 110 gram metamfetamin, 30 gram sentetik kannabinoid, bir miktar ectasy tablet ve esrar, 2 adet hassas terazi, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 2 Bin 100 lira ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan E.A., R.T., T.Ü., C.T., F.M., S.Y., S.G. ve T.E., isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafında tutuklandı. Şüphelilerden, E.K. ve H.B. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla

serbest bırakılırken, T.B., R.B., M.D., E.K., A.S., M.M.A., U.Y. ve E.T. isimli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.