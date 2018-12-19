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Bursa'da uyuşturucu tacirlerine 700 polisle şafak operasyonu

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı şafak operasyonu düzenlendi. 700 polisin görev aldığı operasyonda, uyuşturucu ile birlikte silahlar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda özel eğitimli köpekler, bebek arabasına gizlenmiş uyuşturucuyu buldu.

  • DHA
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde 6 farklı adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Toplam 700 polis ile sabah erken baatlerde operasyon bu için edreslere opiresyon başlatıldı. Özel harekat ve zırhlı araçların da destek verdiği operasyonda, evlerin kapıları koçbaşı ile kırılarak içeriye girildi. Operasyonda narkotik köpekleri 'Rona', 'Fırtına' ve 'Galiya' evleri didik didik aradı. Köpekler, bir bebek arabasının içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeyi buldu. Adreslerde yapılan aramalarda 230 gram metamfetamin, 170 gram esrar, 15 gram eroin, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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