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  • Bursa'da yabancı uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin davada 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
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Bursa'da yabancı uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin davada 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bursa'da yabancı uyruklu bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan biri firari 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA23 Ocak 2024 Salı 15:44 - Güncelleme:
Bursa'da yabancı uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin davada 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
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Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Ahmed S. (24), Saeed S (33), Ali K.K. (25) ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 3 sanığın da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Bursa'da 2021 yılının temmuz ayında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'nde Suriye uyruklu Halid Ahmed (30) başına iki el ateş edilerek yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, katil zanlısı Ali K.K. ve bu kişinin kaçtığı aracı kullanan Ahmed S'yi Kestel ilçesinde suç aleti tabancayla gözaltına almıştı.

Bu kişileri suça azmettirdiği öne sürülen aynı ülke vatandaşı Saeed S. (32) ise Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Lübnan'a gitmek isterken uçağın kalkışına kısa bir süre kala yakalanarak Bursa'ya getirilmişti. Otobüsle Bursa'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da uçakla Ankara'ya gittiği öğrenilen Saeed S'nin, kripto para hesabı açmak amacıyla aldığı 20 bin doları geri vermediği için maktul tarafından tehdit edildiği, bunun üzerine Ali K.K'ye tabanca ve fişek vererek azmettirdiği ileri sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ali K.K, Saeed S. ve Ahmed S. tutuklanmış, firari Mohamad S. hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

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