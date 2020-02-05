İSTANBUL 17°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9845
  • EURO
    6,5861
  • ALTIN
    299.551
  • BIST100
    122321
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pistten çıkan uçağın telsiz kayıtları ortaya çıktı
Güncel

Pistten çıkan uçağın telsiz kayıtları ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması sonrası yaşananlar telsiz kayıtlarına yansıdı.

05.02.2020  20:55 - Güncelleme: 05.02.2020  20:55

Pistten çıkan uçağın pilotu ile kule görevlileri arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Kule görevlisi pistten çıkan uçağın pilotuna, “sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti" anonsu dikkat çekti. Uçak inmeden önce kule görevlisinin başka bir uçağın pilotuna da yaptığı anons dikkat çekti. Kule görevlisinin, “10 dakikalık operasyonu keseceğiz çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var" anonsu yaptı.

O DİYALOGLAR ŞÖYLE;

Kule: "Pist değişecek muhtemel 2,4 pist olacak dinlemede kalın şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla malumat dinlemede kalın arayacağım"

Kule pistten çıkan uçağın pilotuna : 87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti

Kule: Sizden önceki trafik pas geçti

Ekipte olan diğer görevli, "Anlaşıldı, şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz." cevabını verirken, görevlinin "Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya, bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz." dediği kayıtlarda yer aldı.

AKINCI'nın ilk uçuşu sonrası yaşanan sevinç böyle görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak
Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.