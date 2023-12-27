İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2023 Çarşamba / 15 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4042
  • EURO
    32,5284
  • ALTIN
    1956.35
  • BIST100
    7289.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyük Birlik Partisi'nden Tuncer Bakırhan ve Meral Danış Beştaş hakkında suç duyurusu
Güncel

Büyük Birlik Partisi'nden Tuncer Bakırhan ve Meral Danış Beştaş hakkında suç duyurusu

Büyük Birlik Partisi (BBP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
Büyük Birlik Partisi'nden Tuncer Bakırhan ve Meral Danış Beştaş hakkında suç duyurusu
ABONE OL

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Ayan, Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, partisinin milli meselelerdeki duruşunun belli olduğunu, terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan DEM Parti'nin siyasetini meşru bulmadıklarını söyledi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 Mehmetçiğin acısı tazeyken Bakırhan ve Beştaş'ın açıklamalarının toplumu kışkırtmaya yönelik olduğunu ifade eden Ayan, Bakırhan ve Beştaş hakkında "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Ayan, açıklamanın ardından partisi adına hazırlanmış suç duyurusu dilekçesini başsavcılığa sundu.

  • dem parti
  • suç duyurusu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.