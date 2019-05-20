Büyük Çerkez Sürgünü 155 yıllık acı
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) tarafından, Rusya’nın Kuzey Kafkasya’yı işgali sonrası çok sayıda Çerkez’in Osmanlı topraklarına sürgün edilişinin 155. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.
Kandıra Kefken Karaağaç Mahallesi’ndeki etkinlik, Sürgün Anıtı’nda başladı. Daha sonra Babalı Mahallesi’ndeki Merkez Camisi’nde toplanan katılımcılar iftar yaptı. İftarın ardından meşalelerle Babalı sahiline yürüyen katılımcılar, denize, üzerinde ‘’21 Mayıs 1864’’ yazan çelengi bıraktı, karanfil attı. Sahilde “Nart ateşi” yakılıp, çevresinde “mezar taşı nöbeti” tutuldu. Etkinlik, hayatını kaybedenler anısına meşalelerin kuma saplanması ve “Sürgün Andı” okunmasıyla sona erdi.
Unutmadık unutturmayacağız
KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, Rusların Kuzey Kafkasya’yı işgali sonrası soydaşlarının sürgün edildiğini söyledi. Acılarının hala taze olduğunu belirten Şekerci, “Belki de dünyada soykırımın en acısını yaşadık. Bu sürgünü unutmadık, unutturmayacağız” dedi.
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