Büyük Çerkez Sürgünü 155 yıllık acı

Unutmadık unutturmayacağız

KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, Rusların Kuzey Kafkasya’yı işgali sonrası soydaşlarının sürgün edildiğini söyledi. Acılarının hala taze olduğunu belirten Şekerci, “Belki de dünyada soykırımın en acısını yaşadık. Bu sürgünü unutmadık, unutturmayacağız” dedi.