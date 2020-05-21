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Bakan Koca açılışı yapılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu paylaştı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin online katılacağı törenle açılacak olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin videosunu paylaştı. Videoda hastanenin içinden ve dışından çekilen görüntüler yer aldı.

DHA21 Mayıs 2020 Perşembe 08:38 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 08:46
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Tüm etapları tamamlanan ve hizmet vermeye hazır hale gelen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin online katılacağı törenle açılacak. 

Tören öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin iiçinden ve dışından çekilen görüntülerin yer aldığı video paylaştı. Sağlık Bakanı Koca'nın, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan tarafından, Japonya Başbakanı Bay Abe'nin online katılacağı törenle tüm etaplarında hizmet vermek üzere saat 13.00'te açılıyor. Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. 

Milletimize hayırlı olsun." notuyla paylaştığı videoda 8 bölümden oluşan hastanenin tüm birimlerinin detayları da yer aldı.

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