İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2023 Cumartesi / 2 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyük tepki topladı! Can Ataklı hazımsızlıkta zirve yaptı
Güncel

Büyük tepki topladı! Can Ataklı hazımsızlıkta zirve yaptı

Devlet ve millet adına yapılan her başarılı proje, muhalif kesimlerce takdir görmek bir yana dursun devamlı olarak hedef haline geliyor. Hükümetin dev projelerini sürekli olarak hedef haline getirip gündem olmaya çalışan Can Ataklı, bu kez Karadeniz gazından rahatsız oldu. Dün Karadeniz gazının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdelerle karaya çıkarılmasına bile inanmayan Ataklı, verilen gazın Rusya'ya ait olduğunu iddia etti. Ataklı'nın akla ziyan açıklamaları ise sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

21 Nisan 2023 Cuma 19:33 - Güncelleme:
Büyük tepki topladı! Can Ataklı hazımsızlıkta zirve yaptı
ABONE OL

Başkan Erdoğan'ın Karadeniz Gaz Sahası'na ilişkin verdiği müjdelerin sevinci yaşanırken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Can Ataklı Başkan Erdoğan'ın müjdelerini hedef aldı.

Karadeniz'de yakılan gazın Rus gazı olduğunu iddia eden Ataklı, Türkiye'yi 20-30 yıl ayakta tutacak bir rezervin olmadığını iddia etti.

Milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve savunma sanayiinde mihenk taşı olarak kabul edilen İHA/SİHA'ları hedef almasıyla gündeme gelen Can Ataklı, bu kez de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervlerini küçümsedi.

"BÜYÜK BİR KANDIRMACA"

Vatandaşları "cahillikle" suçlayan Ataklı, şöyle konuştu:

"Hassas yoksullaştırılmış ve cehalete itilmiş toplumların en yumuşak kesimi bedava lafıdır. Büyük bir kandırmaca. Doğalgaz bağlantısı güya kuruldu. Karadeniz gazı sisteme veriliyor diye anlatıyorlar. Tabii en önemlisi Erdoğan'ın büyük müjde veriyorum diye adeta ulufe dağıtır gibi sanki kendi cebinden malından veriyormuş gibi 1 ay boyunca bedava 12 ay oyunca da 25 metreküpten para almıyoruz gibi halkı tamamen kandırmaya yönelik..."

"KARADENİZ'DEN ÇIKAN GAZ RUS GAZI"

"Şimdi seçime gidiyoruz. Hassas yoksullaştırılmış ve cehalete itilmiş toplumların en yumuşak kesimi bedava lafıdır. Büyük bir kandırmaca. Seçime doğru gidiyoruz. Dün akşam ateş yakıyorlar yok efendim doğalgazı getirdik falan... Orası hala şüpheli elimde bir şey yok ama orada çalışanlardan bazı sızan bilgilere göre oradaki gaz bizim Karadeniz'den çıkan gaz falan değil Rus gazı kardeşim. Oradan bir boru hattı ile buraya açıyorlar. Çünkü bu işin uzmanları diyor ki bu kadar kısa sürede bu gaz çıkarılıp evlere servis edilemez.

Ama sondaj yapıldı mı yapıldı. Rezerv yapıldı mı yapıldı ama rezervle de ilgili tartışmalar var. Onlara da girmek istemiyorum ama Türkiye'yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.