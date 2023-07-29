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Büyükçekmece Gölü'nde kurumanın başladığı gözlendi

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları yüzde 37.77'ye gerilerken, Büyükçekmece Gölü'nde kurumanın başladığı ve suyun çekildiği gözlendi.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
Büyükçekmece Gölü'nde kurumanın başladığı gözlendi
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Kış aylarında yeteri yağış alamayan İstanbul'da kentin su ihtiyacını büyük oranda karşılayan barajlardan Büyükçekmece Gölü'ndeki su seviyesi, son 9 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 18,78 olarak ölçüldü.

Su seviyesi havadan görüntülenen Büyükçekmece Gölü'nde daha önce dolu olan bölgelerden suların çekildiği görüldü.

Gölde suların çekildiği bölgelerdeki toprağın kuruyarak çatladığı gözlendi.

Bölgede 33 yıldan beri oturduğunu aktaran Zafer Özev, son yıllarda gölde kuraklık yaşandığını söyledi.

Yağışın az olması nedeniyle gölün çekildiğini kaydeden Özev, "Kışın çok fazla kar yağmayınca böyle oluyor. Geçen sene iyiydi ama bu yıl çok çekildi." dedi.

Yakınlarıyla bölgede sık sık piknik yaptığını aktaran Yağmur Ergin de bölgedeki kirlilikten şikayetçi olduğunu söyledi.

Kuraklıkla birlikte bataklık oluştuğunu belirterek, önlem alınmadığını savunan Ergin, "Geçen gün bir inek bataklıkta ölmüş. Önlem alınsaydı, tabela falan konulsaydı o hayvan can çekişe çekişe ölmezdi. Siviller nereden bilsin buranın tehlikeli olduğunu. Su geçen sene daha iyiydi, bu sene bayağı çekilmiş. Kalan kısım da çok kötü görünüyor, adım atamıyorsun." diye konuştu.

Ergin, oluşan bataklık nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığını da aktararak, vatandaşların bıraktığı çöplerle birlikte sinek ve kokunun arttığını söyledi.

Kadir Ekmen ise her yıl göl kenarında piknik yaptığını kaydederek, eskiden bu bölgede balık tutabildiğini dile getirdi.

Ekmen, "Su 100 metreye kadar çekilmiş şimdi. Kuraklık var." dedi.

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