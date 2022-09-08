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TIR kaldırıldı, TEM Edirne istikameti açıldı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı. TIR'ın kaldırılmasının ardından yol 2 saat sonra trafiğe açıldı

DHA8 Eylül 2022 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
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TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde saat 10.45 sıralarında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, devrildi. TIR, bariyeri aşarak, yol kenarındaki boşluğa düşerken, dorsesi yolda paralel kaldığı için Edirne istikameti kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan şoförü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde kilometrelerce trafik oluştu. TIR'ın kaldırılması ve trafiğin açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla, TIR kaldırıldı, yol temizlendi. TEM otoyolu Edirne istikameti 2 saat sonra trafiğe açıldı.

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