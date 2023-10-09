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Büyükçekmece'de ihbara giden polis ekibine ateş açıldı! Bir polis şehit oldu

Büyükçekmece'de, ihbar üzerine bir adrese giden ekipte yer alan polis memuru, daire kapısının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de ihbara giden polis ekibine ateş açıldı! Bir polis şehit oldu
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Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Çalıkuşu 1. Sokak Kiptaş Mimar Sinan Evleri 9 Blok 8. daireden gelen ihbar üzerine polis ekipleri buraya gitti.

Ekipler dairenin önüne geldiği sırada kapının arkasından silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Cihat Ermiş göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.

Ermiş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Beş yıldır görev yapan şehit polisin evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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