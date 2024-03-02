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Büyükçekmece'de otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü

Büyükçekmece'de arıza nedeniyle sağ şeritte duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA2 Mart 2024 Cumartesi 13:11 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde seyir halinde olan 59 AIT 523 plakalı TIR arıza nedeniyle sağ şeritte durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan 34 SN 8151 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Ö. (53) arkadan TIR'a çarptı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Hüseyin Ö.'nün cenazesi Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle duran trafik kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Olay yerinde bulunan Karayolları ekipleri yola dökülen yağ nedeniyle kumlama çalışması yaptı.

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