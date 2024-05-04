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Büyükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü

Büyükçekmece'de bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 07:34 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü
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Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden E.M'nin kullandığı 35 KH 1721 plakalı otomobil, Büyükçekmece mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öndeki tıra arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırın dorsesi altında sıkışan otomobil sürücüsü E.M'yi (42) yaralı çıkardı.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ahmet Andıran'ın (58) ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Hafif yaralanan tır sürücüsü S.G ile E.M. hastaneye kaldırıldı. Andıran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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