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Güncel

Büyükçekmece'deki kazının sırrı ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de yürütülen soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan bir kişinin boş arazide gömüldüğü iddiaları üzerine kazı çalışması başlatıldı.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 14:45 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 14:45
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Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan M.K'nın Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki boş arazide gömüldüğü iddia edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında söz konusu alanda gece saatlerinde iş makineleriyle arama çalışması yapıldı.

Bir süre ara verilen çalışmalar gün içinde tekrar başlatılırken, bölgede polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri olayı takip eden basın mensuplarının belirli bir mesafeden görüntü almasına izin veriyor.

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