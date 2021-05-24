Büyükelçisi Kavakcı'dan Filistin Büyükelçisi Velid'e destek ziyareti

AA 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:30 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:30

Başkent Kuala Lumpur'daki Filistin Büyükelçiliğinde yapılan görüşmede iki büyükelçi İsrail'in Gazze'de 10-21 Mayıs'taki saldırıları ve 21 Mayıs'ta sağlanan ateşkese dair değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmenin ardından Kavakcı, Velid'e hediye takdim etti ve Türkiye'nin Filistin halkına yönelik desteğinin süreceğini iletti.

Kavakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Filistin halkına uygulanan zulüm ve haksızlıkların karşısında olduğunu göstermek için Büyükelçi Velid'i ziyaret ettiğini belirterek "Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda her fırsatta dile getirdiği 'dünya beşten büyüktür' gerçeğinin Filistin'de son yaşanan olaylar çerçevesinde tekrar idrak edildiğinin bir kere daha altını çizdim." dedi.



Görüşmede, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Filistin meselesinde yekvücut olduğuna dikkati çektiğini aktaran Kavakcı, "Büyükelçi Velid Ebu Ali, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, devletimize ve milletimize şükranlarını sundu. Ülkemizin İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler platformları dahil, Filistin ve Filistinlilere yönelik oynadığı öncü rolü hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı." ifadesini kullandı.

- İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.