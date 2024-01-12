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  • Büyükerşen'i imalarla saf dışı bıraktılar! ''Yaşınız 86 oldu dediler''
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Büyükerşen'i imalarla saf dışı bıraktılar! ''Yaşınız 86 oldu dediler''

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yeni dönemde aday yapılmadı. Partinin 'yaşını' bahane ettiğini ifade eden Büyükerşen, 'İmalı şekilde 'Yaşınız 86 oldu, anket yaptırıyoruz' dediler. Anket yaptırmalarına kırıldım' diye konuştu.

12 Ocak 2024 Cuma 07:55 - Güncelleme:
Büyükerşen'i imalarla saf dışı bıraktılar! ''Yaşınız 86 oldu dediler''
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday olmak için CHP'ye başvuru yapmıştı.

İlk kez 1999 yılında DSP'den seçilen ve 5 dönemdir büyükşehir belediye başkanlığını sürdüren 86 yaşındaki Büyükerşen, CHP'lilerin hedefi haline gelmişti. CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, 86 yaşındaki Büyükerşen'e "Yeter artık, bırak git" diyerek tepki göstermişti.

Yaşananların ardından Büyükerşen, Eskişehir'den aday gösterilmedi.

"İMALI ŞEKİLDE YAŞINIZ 86 OLDU DEDİLER"

Sürece ilişkin Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan Büyükerşen, kendisine yönelik tavırdan duyduğu rahatsızlığı anlattı.

Partinin 'yaşını' bahane ettiğini söyleyen Büyükerşen isim vermeden parti yönetimine yüklenip, "İmalı şekilde yaşınız 86 oldu, anket yaptırıyoruz dediler. Anket yaptırmalarına kırıldım" dedi.

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