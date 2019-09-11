Büyükşehir belediye başkanları Whatsapp grubu kuruyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Whatsapp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi."

- Külliyedeki 4 saatlik buluşmayı değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:

- "Bu buluşma marka şehirlerin gelişimine ciddi katkılar sağlayacaktır"

- "Yerel Yönetimler Yasası'nda yapılacak çalışmada, bakanlar ve başkanlar ortak çalışacak. Başkanlar arasında Whatsap grubu kurulacak"

- "Tüm başkanlar CHP'liler de dahil Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettiler. Oluşan iklim, ülkenin birlik ve beraberliği adına önemli bir etki yapacaktır"