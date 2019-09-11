Büyükşehir belediye başkanları Whatsapp grubu kuruyor
Başkan Erdoğan'ın görüştüğü büyükşehir belediye başkanlarının, daha rahat iletişim için ortak bir Whatsapp grubu kuracağı bildirildi.
- AA
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Whatsapp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi."
- Külliyedeki 4 saatlik buluşmayı değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:
- "Bu buluşma marka şehirlerin gelişimine ciddi katkılar sağlayacaktır"
- "Yerel Yönetimler Yasası'nda yapılacak çalışmada, bakanlar ve başkanlar ortak çalışacak. Başkanlar arasında Whatsap grubu kurulacak"
- "Tüm başkanlar CHP'liler de dahil Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettiler. Oluşan iklim, ülkenin birlik ve beraberliği adına önemli bir etki yapacaktır"
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