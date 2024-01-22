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  • ''Bylock'' kullandığı tespit edilen 3 FETÖ'cü eş zamanlı operasyonla yakalandı
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''Bylock'' kullandığı tespit edilen 3 FETÖ'cü eş zamanlı operasyonla yakalandı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 13:17 - Güncelleme:
''Bylock'' kullandığı tespit edilen 3 FETÖ'cü eş zamanlı operasyonla yakalandı
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Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Örgüt üyelerinin birbirleriyle mesajlaştıkları gizli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları tespit edilen 3 zanlı, Konya ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda belirlenen 46 kişiden 21'inin örgütle iltisakının ilk defa deşifre edildiği öğrenildi.

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