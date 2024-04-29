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ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 19:28 - Güncelleme:
ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.O. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Ö.O'nun ByLock kullandığının belirlendiğini, örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini, örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda öğretmenlik yaptığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu aktararak Ö.O'nun, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ö.O. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren sanık, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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