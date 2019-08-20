ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı
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