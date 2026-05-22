İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,747
  • EURO
    53,0718
  • ALTIN
    6647.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme: 26 yıllık sır cinayette fethi kabir kararı
Güncel

Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme: 26 yıllık sır cinayette fethi kabir kararı

İstanbul Şişli'de 26 yıl önce yaşanan Çağla Tuğaltay cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin talebi üzerine Feriköy Mezarlığı'ndaki Ahmet Baki Mertgenç'in mezarında fethi kabir işlemi yapılıyor.

IHA22 Mayıs 2026 Cuma 15:52 - Güncelleme:
Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme: 26 yıllık sır cinayette fethi kabir kararı
ABONE OL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olay döneminde apartmanda ve çevrede yaşayan bazı isimler mercek altına alındı.

Ailenin talebi üzerine 2023 yılında hayatını kaybeden eski komşu Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açılmış, alınan örnekler kriminal incelemeye gönderilmişti. 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'nda Ahmet Baki Mertgenç için fethi kabir işlemi başlatıldı. Mezarlıkta Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kriminal ekipleri ve savcı hazır bulunurken, görevliler tarafından mezarın açılması işlemi sırasında aileden herhangi biri yer almadı. Ahmet Baki Mertgenç'in mezarında yapılacak olan fethi kabirde elde edilecek olan DNA örnekleri, cinayet soruşturmasının aydınlatılmasında kritik rol oynayacak.

5 Haziran 2000 tarihinde okul dönüşü Şişli Fulya'daki evine gelen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu.

  • Çağla Tuğaltay cinayeti
  • Feriköy Mezarlığı
  • Ahmet Baki Mertgenç

ÖNERİLEN VİDEO

Selde akıntıya kapıldı! Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.