Çağlayan adliyesinde silah sesleri!

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, yaralının adliyede çalışan güvenlik görevlisi olduğu ve ilk belirlemelere göre olayın intihar teşebbüsü olduğu öğrenildi.