Çağlayan adliyesinde silah sesleri!
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde, özel güvenlik kendisini vurdu.
- DHA
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, yaralının adliyede çalışan güvenlik görevlisi olduğu ve ilk belirlemelere göre olayın intihar teşebbüsü olduğu öğrenildi.
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