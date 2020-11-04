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Çaldığı otomobille gezerken yakalandı: Tutuklandı

Elazığ'da çaldığı otomobille gezerken yakalanan ve 47 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli çıkarıldığı tutuklandı.

IHA04 Kasım 2020 Çarşamba 17:01 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 17:01
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Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir evin önünden otomobil çalındı. Hırsızlığın polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada çalınan otomobilin yeri belirlendi. Şüpheli M.A. polis tarafından ara sokaklarda çaldığı araçla gezerken yakalandı. Yakalanan şüphelinin daha önce de 4 ayrı otomobil hırsızlığına karıştığı, 32’si hırsızlık 47 suç kaydığının olduğu belirlendi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli 5 ayrı oto hırsızlığı suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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