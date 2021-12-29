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  • Çaldıkları aracın üzerine ''işte böyle çalarız'' yazmışlardı... Böyle yakalandılar
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Çaldıkları aracın üzerine ''işte böyle çalarız'' yazmışlardı... Böyle yakalandılar

İstanbul Esenyurt'ta çaldıktan sonra hırsızlıkta kullandıkları ve ardından terk ettikleri panelvanın üzerine sprey boyayla 'İşte böyle çalarız' yazan 3 şüpheli yakalandı.

DHA29 Aralık 2021 Çarşamba 17:22 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 17:22
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Olay, 21 Aralık Salı gecesi Esenyurt Güzelyurt Mahallesinde yaşandı. Yusuf Ağbulak 77 AF 993 plakalı panelvanını park ettikten sonra evine çıktı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Ağbulak, aracını park ettiği yerde bulamadı. Aracının çalındığından şüphelenen Ağbulak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı bulmak için çalışma başlattı. Ağbulak da kendi imkanları ile kaybolan panelvanını sokak sokak aradı.

Akşam saat 21.00'de polis ekipleri, Yusuf Ağbulak'ı arayarak çalınan aracın bulunduğunu ve şu an yediemin otoparkında olduğunu söyledi. Hemen otoparka giden Ağbulak, karşılaştığı manzara karşısında şoka girdi. Ağbulak, çalınan panelvanın üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazılıp, ön kısmına da gülücük yapıldığını görünce mutluluğu yarıda kaldı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracı sahibine teslim etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayları gerçekleştirdikleri yer ve kaçış güzergahlarında bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ardından dün yaşı küçük olan U.K. kaçmaya çalışırken, yine yaşı küçük olan T.Ş. ile E.D.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulamaları yapılan şüphelilerin çaldıkları oto malzemelerini Esenyurt'taki 'Bit Pazarı'ında sattıkları belirlendi. 3 Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

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